Los países nórdicos firman un acuerdo para la adquisición conjunta de drones

2 minutos

Helsinki, 22 oct (EFE).- Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca firmaron este miércoles en Helsinki un acuerdo para la adquisición conjunta de drones y otros sistemas de aeronaves no tripuladas, informó el Ministerio de Defensa finlandés en un comunicado.

El acuerdo, rubricado por los directores de armamento de los cuatro países nórdicos, contempla la compra conjunta de una cantidad sin determinar de drones de distintos tamaños, dentro del marco de la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA).

Además de las adquisiciones propiamente dichas, también acordaron intensificar la cooperación nórdica en los ámbitos de la investigación y desarrollo (I+D) de drones, el adiestramiento y el intercambio de información.

«Estamos facilitando las operaciones conjuntas en la región nórdica mediante la mejora de la cooperación en el ámbito de los sistemas aéreos no tripulados. Al mismo tiempo, intensificamos la cooperación nórdica para apoyar a Ucrania», afirmó en el comunicado el ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen.

«Dado que la tecnología en este ámbito está en constante evolución y requiere actualizaciones continuas, la cooperación nórdica está plenamente justificada. Además, el aumento del volumen de las compras conjuntas permitirá al sector incrementar la capacidad de producción y reducir los costes de adquisición nacionales», añadió.

Los líderes de los países nórdicos tienen previsto reunirse la próxima semana en Estocolmo en el marco del Consejo Nórdico, la cumbre política más importante de la región, para abordar la seguridad, la preparación civil y la resiliencia, así como debatir sobre su apoyo a Ucrania. EFE

