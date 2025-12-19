Los países UE listos para negociar crear un euro digital y reforzar el papel del efectivo

Bruselas, 19 dic (EFE).- Los países de la Unión Europea acordaron este viernes su posición negociadora para la futura creación de un euro digital que complemente al dinero en efectivo, el cual tendrá un estatus legal reforzado y siempre deberá aceptado para pagar por bienes y servicios o devolver deudas aun cuando la moneda digital esté en pleno funcionamiento.

En un comunicado, el Consejo de la Unión Europea señaló que el euro digital, una futura herramienta pública y respaldada por el Banco Central Europeo, deberá estar disponible para el público general y las empresas para pagos en la eurozona en línea y fuera de línea, aun sin una conexión a internet.

El sistema existiría en paralelo a métodos privados de pago que ya existen, como aplicaciones de bancos o tarjetas de crédito, e incluiría límites en la cantidad total de euros que cada persona puede tener en sus cuentas y monederos digitales para evitar que impacte la estabilidad financiera. El límite exacto lo fijará el BCE, pero debe respetar el techo que fije la UE.

Los países apuestan además por que los consumidores no tengan que pagar comisiones por abrir o cerrar cuentas o por transacciones desde su cuenta o monedero, así como por establecer periodos de transición y compensaciones para los proveedores de servicios de pago.

En paralelo, los países proponen también reforzar el papel legal del dinero en efectivo, que debe estar «generalmente disponible y aceptado para pagar por bienes y servicios» para que cada persona pueda elegir el método de pago que prefiera.

Los países de la UE apuestan por prohibir el no aceptar dinero en efectivo salvo en excepciones como los puntos de venta no controlados por seres humanos o las compras online.

Cada país tendrá que vigilar la aceptación del efectivo en su territorio, asegurar que esté disponible y crear un «plan de resiliencia de efectivo» para situaciones en las que haya disrupciones graves del uso de métodos de pago electrónicos.

Los países de la UE tendrán ahora que esperar a que el Parlamento Europeo finalice su posición negociadora, de la que es responsable el popular español Fernando Navarrete, antiguo director de gabinete del exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.

El borrador de propuesta negociadora de la Eurocámara, que está aún negociándose entre los grupos políticos, crea una distinción más clara entre el euro digital en línea y fuera de línea y sugiere un método diferente para fijar los topes de euros digitales que cada persona puede tener en un momento dado. EFE

