Los pagos móviles aumentan en Alemania hasta el 16 % en 2024, según el Bundesbank

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 16 dic (EFE).- Los pagos móviles, por ejemplo con el teléfono o el reloj inteligente, han aumentado mucho en Alemania, hasta el 16 % en el segundo semestre del 2024.

El Bundesbank, el banco central de Alemania, informó este martes de que «la tendencia hacia los pagos móviles ya ha llegado a la vida cotidiana y podría ganar aún más importancia en el futuro».

Las tarjetas dominan hoy en día los pagos electrónicos en Alemania pero el mercado cambia rápidamente, según datos de un estudio del Bundesbank sobre formas de pago, que publica en su boletín mensual de diciembre.

La cuota de pagos con tarjeta móviles en Alemania ha subido desde el 5 % en la primera mitad de 2022 hasta el 16 % en el segundo semestre de 2024.

En Alemania la forma más rápida de pagar en los comercios minoristas en con el teléfono o con el reloj inteligente porque un pago dura 14 segundos de media.

De momento, en la mayoría de estos pagos móviles técnicamente se produce todavía un pago con tarjeta, que se pueden almacenar como imagen digital en los monederos en el móvil.

El pago con tarjeta sigue siendo la forma de pago electrónica preferida en Alemania y ha ganado importancia a través de la tecnología sin contacto y cambios en el comportamiento de los consumidores desde la pandemia.

La tarjeta de débito es, con una cuota de mercado del 83 %, la tarjeta de pago más utilizada en Alemania.

Los sistemas de tarjeta internacionales cada vez tienen más importancia porque permiten pagos transfronterizos y se pueden usar para pagar en las compras realizadas en internet así como para pagos móviles con el teléfono o el reloj inteligente.

El Bundesbank destaca el aumento del número de tarjetas de débito y de las transacciones en los últimos años, mientras que las tarjetas de crédito pierden importancia. EFE

