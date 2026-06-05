Los palestinos en la ONU piden a Trump detener los proyectos israelíes de anexión

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El embajador palestino ante la ONU, junto con sus pares de países árabes y musulmanes, instó el jueves al presidente estadounidense, Donald Trump, a presionar a Israel para impedir «la anexión acelerada» de los territorios palestinos.

«Nosotros repetimos justo lo que el presidente Trump ha dicho: no a la anexión», declaró a la prensa Riyad Mansour.

«Sabemos que dijo al (primer ministro de Israel Benjamin) Netanyahu, incluso recientemente: ‘basta de absurdos en el Líbano, basta de locuras. Sabes que no tienes permitido anexar esa tierra'», dijo el diplomático.

«El presidente Trump es capaz, tiene los medios para parar en su impulso a Netanyahu», agregó.

Mansour dijo esto a periodistas rodeado de sus pares de países del Grupo Árabe y de miembros de la Organización de la Cooperación Islámica (OIC, en inglés), quienes reclamaron a su vez detener «la acelaración de la anexión» de los territorios palestinos por parte de Israel.

El Grupo Árabe expresó «profunda alarma» y solidaridad regional frente a la «rápida escalada» de la agresión de colonos israelíes y de la violencia militar contra los palestinos.

En nombre de la OIC, la embajadora turca adjunta, Fikriye Asli Güven, instó al Consejo de Seguridad a «tomar medidas urgentes y eficaces para detener las operaciones de anexión, la expansión de colonias, los desplazamientos forzados y otras prácticas ilegales».

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