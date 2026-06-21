Los paquistaníes Sharif y Munir viajan a Suiza para mediar en el diálogo entre Irán y EEUU

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(Corrige en el cuarto párrafo el lugar de aterrizaje del estadounidense Vance)

Islamabad, 21 jun (EFE).- El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Estado Mayor, el mariscal de campo Asim Munir, partieron este domingo desde Islamabad hacia Suiza para participar en las negociaciones internacionales en el complejo de Bürgenstock.

«Como seguimiento a la firma del Memorando de Entendimiento de Islamabad, el 21 de junio de 2026 se llevarán a cabo conversaciones de nivel técnico en Bürgenstock, Suiza», detalló la oficina del Primer Ministro paquistaní en un comunicado oficial.

Una delegación técnica de alto nivel acompaña a Sharif y a Munir para la ronda de negociaciones prevista entre Teherán y Washington.

La llegada de los mediadores paquistaníes coincide con el viaje del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, que confirmó su salida durante la madrugada y, según medios estadounidenses, llegó a la base aérea suiza de Emmen a primera hora del domingo.

«Solo puedo estar allí uno o dos días. Espero que podamos avanzar en el tema nuclear y en el alto el fuego en el Líbano», declaró Vance a los medios antes de volar, que aseguró que «a pesar de los titulares» sobre el Líbano, «la situación está mejorando y la violencia se está calmando un poco».

El canciller iraní, Abás Araqchí, viajó también hacia Suiza, donde ya se encuentran el enviado especial de EE.UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner.

En el lujoso complejo de Bürgenstock también participarán representantes de Catar en calidad de mediadores, junto a la delegación de Pakistán.

Washington y Teherán firmaron esta semana un memorando de entendimiento que abre un periodo de 60 días de tregua para alcanzar un acuerdo final que ponga fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.

Sin embargo, tras los recientes ataques en el sur de Líbano, Teherán advirtió de que no negociará hasta que se cumpla el primer punto del memorando, que estipula la «terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes».

Ante la presión internacional por las más de 4.000 víctimas civiles en el Líbano y 73.000 en Gaza, que ha sumado la crítica del presidente estadounidense Donald Trump, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, defendió que su Ejército es el que más medidas toma para proteger a los civiles y que el país es víctima de «propaganda». EFE

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