Los paramilitares aceptan tregua en Sudán tras lograr importantes avances sobre el terreno

1 minuto

Jartum, 6 nov (EFE).- El grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) anunció este jueves su «conformidad» con la tregua humanitaria en Sudán propuesta por Estados Unidos, Egipto, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU), en un momento en el que los rebeldes han logrado avances clave sobre el terreno frente al Ejército sudanés.

«Las Fuerzas de Apoyo Rápido reafirman su conformidad con la tregua humanitaria propuesta por los países del ‘Cuarteto’ (…) con el fin de paliar las catastróficas consecuencias humanitarias de la guerra y reforzar la protección de la población civil», dijo el grupo paramilitar en un comunicado publicado en su canal de Telegram. EFE

az-cgs/rsm/rf