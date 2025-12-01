Los paramilitares dicen haber tomado una ciudad estratégica en el suroeste de Sudán

Jartum, 1 dic (EFE).- El grupo paramilitar sudanés Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) anunció este lunes haber tomado el «control total» de la ciudad estratégica de Babanusa, ubicada en el estado de Kordofán Occidental (suroeste de Sudán) y escenario de fuertes enfrentamientos con el Ejército en los últimos meses.

En un comunicado, las FAR afirmaron que las fuerzas de su aliado la Alianza de la Fundación Sudanesa (Tasis) «repelieron y frustraron con éxito el ataque» del Ejército, «antes de lanzar una operación militar precisa que liberó a la 22.ª División y toda la ciudad de Babanusa».

El Ejército sudanés controla la mayor parte de dos de los tres estados de Kordofán: Kordofán del Norte y Korfodán del Sur, mientras que las FAR y su aliado rebelde Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte (SPLM-N) tienen presencia en amplias zonas de Kordofán Occidental.

Sin embargo, Bananusa, junto a la zona petrolera de Heglig, estaba hasta hoy en manos del Ejército, por lo que ha sido escenario de frecuentes enfrentamientos debido a su ubicación estratégica y las líneas de suministro que la atraviesan.

Los paramilitares sostuvieron que la toma de esa ciudad llegó después de «una flagrante violación del acuerdo de tregua humanitaria» por parte del Ejército, que «lanzó esta mañana un ataque sorpresa contra posiciones de Tasis en Babanusa».

«Esto ocurrió a pesar de nuestro pleno compromiso con la tregua humanitaria y el alto el fuego desde su inicio», indicaron en referencia a una tregua de tres meses que las FAR anunciaron de forma unilateral la semana pasada, pero no ha tenido recorrido ni ha hecho remitir la violencia.

La nota añadió que «la operación provocó importantes pérdidas de vidas y equipos para las fuerzas atacantes, la destrucción de vehículos pesados ​​y la captura de equipo militar avanzado de países de la región».

Hasta ahora, el Ejército de Sudán no se ha pronunciado al respecto.

Para los paramilitares, «la liberación de Babanusa representa un momento crucial en la lucha contra los grupos extremistas que se han infiltrado en el Ejército sudanés».

Pese a estos ataques y a la captura de esa ciudad, las FAR defendieron «su pleno compromiso con la tregua humanitaria», justificando que lo hicieron en «legítima defensa».

La caída de Al Fasher y de todo Darfur a finales de octubre fue un duro golpe para el Ejército sudanés, que en las últimas semanas se ha focalizado en defender la vecina región de Kordofán para consolidar territorio antes de firmar un eventual acuerdo de alto el fuego y, al mismo tiempo, evitar que las FAR avancen hasta Jartum.

La guerra en Sudán estalló el 15 de abril de 2023 y, desde entonces, decenas de miles de personas han muerto, más de trece millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares y más de la mitad de la población sufre inseguridad alimentaria aguda, según la ONU. EFE

