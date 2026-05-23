Los partidos italianos se miden en 750 ayuntamientos ante el último tramo de legislatura

3 minutos

Roma, 23 may (EFE).- Los electores de casi 750 pueblos y ciudades de Italia, incluyendo 18 capitales de provincia, votan mañana domingo y el lunes para renovar sus ayuntamientos, una cita que servirá a los partidos para volver a medir sus fuerzas ante el último tramo de la legislatura.

La ocasión permitirá renovar la administración de los municipios que así lo requieran y estará dividida en dos momentos: en un total de 748 localidades se votará domingo y lunes, mientras que el caso de otras 150 se ha fijado la fecha del 7 y 8 de junio.

En la primera parte de estos comicios locales están llamados a las urnas 6,6 millones de electores y los colegios abrirán desde las 7.00 a las 23.00 hora local del domingo, y volverán a hacerlo el lunes hasta las 15.00 horas, para dar paso después al escrutinio.

Se vota en las regiones de estatuto ordinario pero también en dos de estatus especial: la norteña Friuli-Venecia-Julia y la sureña Sicilia. En la alpina Valle de Aosta los colegios abren solo mañana.

En aquellas ciudades de más de 15.000 habitantes en las que ningún candidato a alcalde logre la mayoría está prevista una segunda vuelta los días 7 y 8 de junio.

En esta ocasión, especial atención merecen las 18 capitales de provincia en juego, algunas importantes: Agrigento, Andria, Arezzo, Avellino, Chieti, Crotone, Enna, Fermo, Lecco, Macerata, Mantua, Messina, Pistoia, Prato, Reggio Calabria, Salerno, Trani y Venecia.

Pero, a escala nacional, estas elecciones brindarán una nueva ocasión para medir la fuerza de los varios partidos y coaliciones.

Por un lado, como viene siendo habitual, la oposición italiana de centroizquierda concurre unida en casi todas las ciudades en una coalición integrada principalmente por el Partido Demócrata (PD), el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y Alianza Verdes e Izquierdas (AVS).

Enfrente tendrá a los candidatos de la alianza derechista que gobierna el país: los Hermanos de Italia de la primera ministra Giorgia Meloni, la ultraderechista Liga de Matteo Salvini y Forza Italia.

Estas elecciones locales cobran mayor relevancia tras el varapalo que el Gobierno sufrió en el referéndum de marzo, en el que vio fracasar su reforma constitucional de la judicatura, y porque se produce en el último tramo de la legislatura, que culminará en 2027.

Uno de los duelos que más interés suscita es el de Venecia, también capital regional y donde la izquierda se ha lanzado a arrebatársela a la derecha aprovechando la salida de su alcalde Luigi Brugnaro, que ha agotado los dos mandatos permitidos por ley.

Los favoritos son el senador del PD, Andrea Martella, apoyado por la coalición progresista, y el hasta ahora concejal Simone Venturini, respaldado por la derecha

Otra plaza importante es Salerno (sur), donde se prevé el regreso de Vincenzo De Luca, que tras una década como gobernador regional de Campania ha dejado el cargo a regañadientes y en conflicto con su partido, el PD, para regresar a la ciudad de la que ya fue alcalde.

Por otro lado, en otros 148 municipios de la región insular de Cerdeña (este) se votará los días 7 y 8 de junio, con un eventual segundo turno los 21 y 22 de ese mismo mes. EFE

gsm/rcf