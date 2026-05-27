Los pasos a nivel belgas registran al año unos 28 accidentes graves como el del minibús

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Buggenhout (Bélgica), 27 may (EFE).- La colisión entre un tren de pasajeros y un minibús escolar en la ciudad belga de Buggenhout (norte), que costó la vida a dos adultos y dos menores este martes, se suma a una lista negra con unos 28 accidentes con al menos un muerto o un herido grave que cada año registran los pasos a nivel belgas.

Según datos del gestor de infraestructuras ferroviarias Infrabel recopilados por el diario digital local 7sur7, Flandes, la región de la mitad norte del país, es particularmente vulnerable en estas estadísticas porque concentra tres cuartas partes de los 1.600 pasos a nivel repartidos por toda Bélgica, un país con una densa red y actividad ferroviaria.

Desde 2011, los accidentes en pasos a nivel con al menos un fallecimiento o un herido grave oscilan en torno a los 28 anuales, con años más negros como 2014, con 35, o 2025, cuando se redujeron a 20.

Pese a la caída en las cifras de 2025, la prensa flamenca es cauta al considerarlo una tendencia a la baja ya que también en 2016 hubo un descenso, con 19 accidentes, pero al año siguiente se registró de nuevo la media habitual.

La colisión de este martes es el incidente más grave en un paso a nivel ferroviario de la historia reciente del país.

En declaraciones a la televisión flamenca VRT, Bart Callaert, un maquinista de tren de la localidad, aseguró que el paso a nivel donde ocurrió el accidente es «peligroso» y que siempre agudiza la vigilancia cuando tiene que cruzarlo, ya que «cuando hay sol las luces no siempre son perfectamente visibles».

Para él, que considera «imposible» que su colega maquinista tuviera ninguna responsabilidad en el accidente, la solución sería el cierre permanente de este paso a nivel.

La Fiscalía de la provincia belga de Flandes Oriental mantiene abiertas «todas las líneas de investigación» sobre este accidente, en el que fallecieron el conductor del autobús, de 49 años; un acompañante, de 27 años; y dos menores, de 15 y 12 años.

Otros cinco niños que viajaban en el vehículo fueron trasladados al hospital en estado grave, aunque su situación es estable.

El maquinista del tren dio negativo en las pruebas de alcoholemia y drogas, mientras que al conductor del autobús, que no contaba con antecedentes penales ni condenas previas, se le practicará una autopsia para esclarecer las circunstancias del accidente, según el Ministerio Público.

La colisión tuvo lugar este martes en torno a las 8:08 hora local cuando el minibús, que circulaba por una vía paralela a la línea ferroviaria, giró a la izquierda, cruzando las vías con la barrera cerrada y la señal en rojo.

Las imágenes, a las que tuvo acceso EFE, muestran cómo el tren embistió al vehículo en el mismo momento en que este cruzaba las vías por el carril contrario. EFE

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