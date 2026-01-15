Los Patriots elogian la fortaleza mental del venezolano Andy Borregales

Redacción Deportes, 15 ene (EFE).- Jeremy Springer, coordinador de equipos especiales de los New England Patriots de la NFL, elogió este jueves la fortaleza mental que el novato venezolano Andrés Borregales ha mostrado en los momentos determinantes.

«Una de las principales razones por las que queríamos a Andy aquí era su mentalidad. Siempre es muy equilibrado, nunca se desanima. Acepta muy bien las instrucciones. Escucha. Es la cualidad de un pateador de elite», destacó Springer.

Borregales, de 23 años, fue seleccionado en la sexta ronda del Draft 2025 por los Patriots, equipo con el que tuvo un brillante desempeño en su año de debut, en el que conectó 27 goles de campo en 32 intentos, para un 86,7 % de efectividad en la campaña regular.

En puntos extra fue aún más efectivo con 96 %, producto de 53 puntos acertados en 55 intentos, registros que contribuyeron para que los Patriots terminaran la temporada como campeones de la división Este de la Conferencia Americana.

Entre sus distinciones personales, el caraqueño fue designado Jugador de Equipos Especiales de la AFC en la semana 12, gracias a los 4 goles de campo y 2 puntos extras que convirtió en el triunfo ante los Cincinnati Bengals.

En la ronda de comodines del domingo pasado en la que New England venció 16-3 a Los Angeles Chargers, Borregales tuvo una actuación perfecta al conectar 3 goles de campo y 1 punto extra, 10 puntos de los 16 que sumó su equipos para la victoria.

«Andy sabe sobreponerse a todo, no importa si es en un partido o en un entrenamiento; nada lo afecta. Esa es la principal cualidad de un pateador de elite, porque solo tienes una oportunidad, y si acierta o no, lo juzgan por eso», agregó Springer.

El coordinador de equipos especiales subrayó que una mentalidad como la de Borregales al final es determinante para el éxito de un equipo.

«Todos están contentos si entra una patada, no importa cómo, si falla todos están molestos, así que no hay una zona gris para este chico. Andy lo entiende, creo que lo ha entendido toda su vida y no permite que eso lo desestabilice», señaló el coordinador.

En la ronda divisional de los playoffs, los Patriots recibirán este domingo a los Houston Texans, rival del que distinguió a Denico Autry, en su línea de bloqueo con el que deberán tener cuidado.

«Su nivel de efectividad es muy alto. Tiene 14 bloqueos en su carrera en goles de campo, eso dice suficiente sobre cuánta atención le estoy prestando a este chico», concluyó el ‘coach’. EFE

