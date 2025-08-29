Los peluches Labubu, el pequeño elfo que conquista Hollywood

4 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 29 ago (EFE).- La fiebre de los Labubus, los muñecos de peluche coleccionables con forma de elfo, se abren paso en Estados Unidos, uniéndose a una tendencia que conquistó Corea del Sur y que ahora llega a las calles de Hollywood, con celebridades como Lady Gaga adoptando su Labubu personalizado.

Lo que comenzó como un juguete diseñado por el ilustrador hongkonés Kasing Lungse hace una década se ha trasformado en un imperio valorado en millones de dólares a través de una estrategia de mercado que ha convertido a un pequeño elfo travieso en un fenómeno cultural global.

Detrás de su éxito se encuentra la marca Pop Mart que llevó los dibujos de Lungse a juguetes coleccionables, rentabilizando su comercialización a base de ‘blind box’ o cajas sorpresas, de manera que en vez de comprar una figura determinada, el azar es quien decide qué elfo travieso se esconde tras el misterioso paquete.

Su tierno aspecto y el elemento sorpresa, fruto de la emoción que genera el descubrir el contenido o saber si el peluche comprado era el deseado, han sido los factores clave en el impulso de su popularidad mundial, sumado a las colecciones de figuras «secretas» o raras, que son más complicadas de conseguir al ser de edición limitada.

Labubus de 170.000 dólares

La fiebre de estos muñecos de peluche desató una demanda masiva en Asia, especialmente en Seúl donde la gente ha formado largas filas durante horas en tiendas para conseguir una caja sorpresa.

Su accesible precio, que generalmente oscila entre los 15 y los 30 dólares por una caja sorpresa en una tienda o quisco, resulta además atractivo para su compra.

Este furor se ha extendido a Hollywood, donde puede verse en Chinatown o Little Tokyo, los barrios chino y japonés de Los Ángeles, o en los puestos ambulantes que recorren el emblemático Paseo de la Fama, complementando a las gorras, camisetas e imanes de recuerdo de la ciudad.

Pero el valor de un Labubu puede llegar a multiplicarse en los sitios de reventas. Algunas piezas exclusivas, como el Labubu the Monsters – Dress To Be Latte, superan el millar de dólares en páginas de mercado secundario como e-Bay.

El muñeco de peluche de vinilo Labubu x Vans Old Skool fue una de las versiones más codiciadas y llegó a venderse por 10.000 dólares el pasado julio en una página de reventa.

También el pasado junio se vendió en China una figura de tamaño real por más de 170.000 dólares, convirtiéndose en la venta más cara de este juguete dentudo.

Este muñeco, de color verde menta y 1,2 metros de altura, se vendió en la Subasta Internacional Yongle de Pekín en la considerada primera subasta del mundo dedicada a los objetos de colección de Labubu, según informó NBC News.

Desde estrellas de Hollywood hasta en el US Open

Una fama que comenzó en Asia a través de la estrella surcoreana, LISA, integrante de la exitosa banda de k-pop Blackpink que desde que compartió su llavero Labubu en redes su popularidad se ha extendido a celebridades de Hollywood, que pasean los peluches de moda en bolsos y carteras.

Sin ir más lejos, en la esfera del deportes, la tenista profesional Naomi Osaka lució el pasado martes por su partido inaugural del campeonato US Open un Labubu en su mochila bautizado como «Billie Jean Bling» y adornado con miles de cristales de Swarovski.

El exfutbolista británico David Beckham también compartió en redes sociales una fotografía de un Labubu que le había regalado su hija Harper. También el argentino Rodrigo De Paul fue visto en varias ocasiones complementando sus bolsas deportivas con un peluche.

La lista de famosos que han caído en la influencia de estos pequeños monstruos se alarga a estrellas como Lady Gaga, con un Labubu personalizado decorando su bolso de la marca de lujo Hermès, o Rihanna, Kim Kardashian y Dua Lipa. EFE

mvg/dte/rod

(foto)(vídeo)