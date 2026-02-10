Los periodistas de La Repubblica, en huelga ante la incertidumbre de la venta del diario

2 minutos

Roma, 10 feb (EFE).- Los periodistas de La Repubblica, uno de los diarios históricos de Italia, convocaron una huelga para este martes y miércoles y hoy tampoco salió a la venta la edición de papel ante la incertidumbre del proceso de venta en el que se encuentra el medio que pertenece a la familia Agnelli.

Exor, la sociedad de la familia Agnelli, anunció hace unos meses la venta de Gedi, su grupo editorial, que incluye La Repubblica, La Stampa y otros medios y emisoras de radio.

«Sabemos que Exor está en conversaciones para vender Gedi al grupo griego Antenna. Sin embargo, este acuerdo de exclusividad expiró el 31 de enero, y la compañía aún no nos ha informado si ha habido una prórroga ni por cuánto tiempo. Eso es todo lo que sabemos».

«También preguntamos por qué se eligió a una editorial desconocida para la mayoría, en lugar de otras que habían mostrado interés, y esa pregunta sigue abierta. ¿Ha habido otras ofertas? De ser así, ¿por qué no considerarlas?», expresaron los periodistas en un comunicado.

Y añadieron: «Hemos realizado nuestro trabajo periodístico para intentar esclarecer la naturaleza del potencial comprador, y lo que ha surgido no nos tranquiliza en absoluto, sino todo lo contrario. Hemos expresado públicamente nuestra indignación y preocupación».

Denunciaron que la operación «desde hace tiempo carece de transparencia, necesaria e imprescindible cuando lo que está en juego no es sólo un producto económico, sino también una herramienta para equilibrar un pluralismo mediático ya de por sí frágil».

Y Lamentaron que el editor John Elkann, nieto de Giovanni Agnelli, se niegue a «reunirse con representantes sindicales».

La oposición italiana ha mostrado su preocupación por esta operación de venta al conglomerado editorial internacional propiedad del armador griego Theodore Kyriakou con negocios en los sectores de comunicación, transporte marítimo, finanzas e inmobiliario.

Mientras, el Gobierno de la ultradrechista Giorgia Meloni sigue la operación pero por el momento sin tomar decisiones. EFE

ccg/rml