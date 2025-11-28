Los periodistas italianos, en huelga contra la precariedad y en defensa de la información

Roma, 28 nov (EFE).- Los periodistas de Italia se han puesto este viernes en huelga, minimizando la programación o el contenido en los medios digitales, para exigir la renovación del convenio y defender la importancia la información en la vida democrática, también ante cambios como la Inteligencia Artificial.

La protesta, la primera de esta envergadura en veinte años, ha sido impulsada desde la Federación Nacional de la Prensa Italiana (FNSI) y se ha hecho notar ya desde la madrugada de hoy.

Las versiones digitales de periódicos como ‘La Repubblica’, ‘Il Corriere della Sera’ o ‘La Stampa’ no están actualizadas y muestran el comunicado de la huelga, al igual que en el noticiario de la televisión pública RAI, cuyo presentador ha leído la nota.

Las principales agencias como Ansa o AGI mantienen su flujo de noticias cerrado desde las 6.00 hora local (5.00 GMT).

«Hoy las periodistas y los periodistas italianos están en huelga porque nuestro convenio no ha sido renovado desde hace diez años pero también porque consideramos el periodismo como un pilar fundamental para la vida democrática del país», se lee en la nota.

La FNSI ha denunciado que los editores y propietarios de grandes corporaciones mediáticas «no han acogido las oportunidades económicas de la transformación digital del sector y, ante la crisis de los medios tradicionales, han optado por los recortes».

En este sentido, han reclamado nuevas condiciones para afrontar la pérdida del poder de adquisición causado por la inflación y que permitan la renovación generacional, así como la protección de los colaboradores y autónomos, muchas veces precarios.

Para ello, los periodistas han exigido al Departamento para la Información, un ente del Gobierno italiano que vela por el sector mediático, la reapertura de una negociación para un nuevo convenio.

«El nuevo convenio no debe dejar atrás a nadie, debe proteger los derechos logrados, contemplar nuevas figuras profesionales y ocuparse de la Inteligencia Artificial y de una compensación equilibrada para la cesión de contenidos en internet», han instado.

El parón de los informadores ha diezmado las redacciones este viernes en Italia por lo que mañana muchos periódicos ni siquiera llegarán a los kioscos en su edición de papel.

La protesta ha alcanzado incluso al viaje del papa León XIV a Turquía y hoy los periodistas italianos que le acompañan no están informando sobre su etapa en Estambul (el periplo pontificio continuará en Turquía y luego Líbano en los próximos días).

Ya la víspera los reporteros presentes en el avión papal entregaron al pontífice una carta en la que le explicaban los motivos de la huelga.

La protesta de los periodistas italianos durará hasta la mañana del sábado y coincide con otra huelga convocada en todos los sectores por varios sindicatos minoritarios para este viernes contra los Presupuestos del Gobierno de Giorgia Meloni y el gasto en defensa. EFE

