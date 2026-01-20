Los periodistas serbios denuncian ante Instagram una campaña de «sabotaje digital»

2 minutos

Zagreb, 20 ene (EFE).- La principal asociación de periodistas independientes de Serbia, NUNS, pidió a Instagram que intervenga ante lo que denuncia como una campaña coordinada de «sabotaje digital», con denuncias masivas para cerrar en esa red social cuentas de medios críticos en un país donde la libertad de prensa sigue deteriorándose.

En una carta abierta a Instagram, NUNS afirma que en las últimas semanas se ha observado un patrón de denuncias y seguimientos masivos contra las cuentas de medios y periodistas independientes, lo que ha derivado en que Meta suspenda o cancele algunos perfiles.

La asociación considera que esas actividades representan un abuso de las normas de uso de Instagram y una forma de «sabotaje digital», con actividades coordinadas y automatizadas de bots.

«Estos acontecimientos no pueden considerarse como incidentes aislados, sino como parte de un contexto más amplio de violaciones graves y de largo plazo de la libertad de prensa en Serbia», advierte NUNS.

En las últimas semanas fueron suspendidas de esta forma las cuentas de Instagram de los medios independientes Novas, Danas, Radar y N1, así como de las ONG Crta y Osnazene y la de algunos periodistas.

Mientras algunas cuentas han podido ser recuperadas, varios medios informan hoy de nuevos «ataques».

El profesor de Ciencias Políticas Filip Ejdus, de Belgrado, dijo al canal regional N1 que se trata de pasos hacia un «autoritarismo digital» que, si no se detiene, «llevará a Serbia adonde están ahora Turquía, Bielorrusia, Rusia y China».

En el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2025 de Reporteros sin Fronteras (RSF), Serbia ocupa el puesto 96, su peor clasificación hasta la fecha, y el presidente, Aleksandar Vucic, figura ese mismo año en la lista mundial de RSF de los 34 «depredadores de la libertad de prensa». EFE

vb/ll/psh