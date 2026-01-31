Los periodistas venezolanos en España piden que la ley de amnistía incluya a la prensa

3 minutos

Redacción Internacional, 31 ene (EFE).- La Asociación de Periodistas Venezolanos en España Venezuelan Press dijo este sábado haber recibido con esperanza el anuncio del proyecto de Ley de Amnistía en Venezuela y exhortó a las autoridades venezolanas a que esa iniciativa incluya a los trabajadores de los medios.

Su comunicado reclamó en concreto que contemple «de manera expresa y verificable la anulación de procesos penales, medidas cautelares y antecedentes derivados de dichas causas a los periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de la prensa perseguidos por razones vinculadas al ejercicio de la libertad de expresión e información».

El grupo también instó a que incluya condiciones claras de seguridad, libertad, respeto pleno a los derechos fundamentales y no repetición, que impidan que periodistas liberados y retornados sean objeto nuevamente de detenciones arbitrarias, amenazas, hostigamiento judicial o censura.

Según Venezuelan Press, debe haber también «un marco de garantías legales e institucionales que permita el libre ejercicio del periodismo, incluyendo el cese de leyes, prácticas y mecanismos utilizados para criminalizar la labor informativa».

«Sin periodismo no hay democracia», dijo su nota, que exhortó igualmente a «la participación en la redacción, aplicación y seguimiento a esta Ley de Amnistía de organizaciones de periodistas, asociaciones de prensa, medios independientes, sociedad civil y víctimas directas de persecución», dentro y fuera de Venezuela.

La asociación añadió su disposición a «acompañar cualquier iniciativa orientada a la defensa de la libertad de prensa, la protección de periodistas y la construcción de un entorno informativo libre, plural y democrático para Venezuela».

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, propuso el viernes esa ley de amnistía general para «reparar las heridas» que ha dejado la confrontación política en el país suramericano, una medida que beneficiará a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.

Rodríguez pidió «máxima colaboración» al cuerpo legislativo para su aprobación y precisó que la propuesta excluye a aquellos procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos.

Venezuelan Press dijo aspirar «a que esta oportunidad histórica contribuya de manera efectiva a la libertad, la reconciliación nacional y la recuperación de un ecosistema informativo plural y democrático, pero con la cautela de que una amnistía, por sí sola, no equivale a libertad de prensa». EFE

mgr/vh