Los personajes de Disney se ponen a los mandos de un tren de alta velocidad en Japón

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Tokio, 10 jun (EFE).- Un tren de alta velocidad comenzó a circular este miércoles en Japón completamente teñido de azul y vinilado con los personajes más queridos de la franquicia de animación Disney, con motivo del 25 aniversario del parque en la capital japonesa, Tokio.

Decenas de curiosos se acercaron desde primera hora de la mañana a las inmediaciones de la estación de Sendai (noreste del país), lugar desde donde el convoy realizó su trayecto inaugural con destino a la estación de Tokio.

Un simpático Mickey Mouse acompañado de otros personajes de la compañía dieron la bienvenida a los viajeros de este tren de diez vagones, que realizará cerca tres trayectos diarios entre Tokio y Shin-Hakodate, uniendo la capital con la zona norte del país.

Hasta marzo de 2027, un azul «inspirado en las maravillas del mar» protagonizará el convoy, que conmemorará los 25 años de la apertura del parque temático ‘Tokyo DisneySea’, que se encuentra dentro del recinto turístico que la compañía de animación tiene en el archipiélago nipón desde hace ahora 43 años.

Bautizado como Magical Jubilee Shinkansen, el tren es el resultado de la colaboración entre la empresa japonesa ferroviaria East Japan Railway Company y el parque recreativo Tokyo Disney Resort.

El convoy contará además con decoración personalizada en su interior, con almohadillas, cortinas, pasillos o pegatinas llenas de guiños a los iconos de la franquicia, que también estarán acompañados de melodías que recordarán a los clásicos de Disney.

Esta no es la primera vez que se decora un tren bala con elementos de la cultura popular japonesa. Ya se hizo en 2018 con un convoy personalizado del popular icono ‘Hello Kity’, retirado hace apenas unas semanas tras ocho años de servicio, además de otras franquicias como el popular anime ‘One Piece’ o ‘Evangelion’. EFE

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