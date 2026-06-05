Los pinchazos de Francia y España sitúan a Argentina primera

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Redacción deportes, 5 jun (EFE).- Los pinchazos de Francia, 1-2 ante Costa de Marfil, y de España, 1-1 ante Irak, han permitido que la selección de Argentina se sitúe provisionalmente en la primera posición de la clasificación mundial.

El conjunto que dirige Lionel Scaloni, campeón del mundo en 2022, es primero con 1.874,81 puntos y encabeza la lista por delante de España (1.873,01), que con la igualada ante el cuadro iraquí pierde 3.38, y de Francia (1.869,43), que al caer ante los marfileños también pierde 8.89.

Inglaterra (1.825,97) y Portugal (1.763,83) completan el ‘top 5’, justo por delante de Brasil (1.762,66) y de Marruecos, que supera a Países Bajos (1.751.10), después de la derrota del cuadro de Ronald Koeman ante Argelia (0-1).

Bélgica (1.739,55) y Alemania (1.731,30) cierran el top diez de una clasificación en la que Colombia sigue decimotercera (1.695,99), México sube al decimocuarto puesto (1.687,48), Uruguay continúa decimoséptima (1.673,07) y Ecuador (1.596,48) baja a la vigésima cuarta plaza. EFE

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