Los Pistons superan a Mavericks en intenso partido de la NBA en México

México, 1 nov (EFE).- Los Pistons de Detroit superaron este sábado por 122-110 a los Dallas Mavericks en intenso partido de temporada regular de la NBA jugado en la Arena Ciudad de México.

Detroit acumula 4 triunfos y 2 caídas en la Conferencia del Este.

Dallas acumula 2 victorias y 4 tropiezos en el Oeste.

Jalen Duren aportó a los Pistons doble-doble y fue el máximo anotador con 33 puntos, además de sumar 11 rebotes. Cade Cunningham destacó con 18 asistencias.

Por los Mavs, D’Angelo Russell brilló con 31 puntos y 7 triples.

En un cerrado primer periodo, de varias vueltas en el marcador, los Pistons encendieron a la afición con un preciso Jalen Duren, quien aportó 10 puntos y una clavada que levantó a los seguidores.

Detroit buscó imponer su juego duro en la pintura con la presencia de Ausar Thompson y Duncan Robinson, principales recuperadores de rebotes, pero los Mavs contrarrestaron con las manos calientes de Klay Thompson y Cooper Flagg desde la distancia de tres puntos que ayudaron a llevar ventaja de 30-27.

Hacia la mitad del segundo cuarto, los de Jason Kidd se despegaron 42-37 por el manejo de D’Angelo Russell.

Detroit respondió y tomó ventaja 54-44 impulsado por Jalen Duren y Tobias Harris, respuesta que los Mavs apagaron con una voltereta en la que Cooper Flag empujó con siete puntos y selló un triple de P. J. Washington para irse arriba al descanso 61-59.

Dallas mantuvo el dominio por 93-87 en el tercer periodo apoyado en los cuatro triples de D’Angelo Russell y en veloces transiciones que evitaron el juego duro de unos Pistons que se mantuvieron en el partido gracias a la capacidad de Cade Cunningham para repartir juego, pero muy imprecisos en la defensiva.

En un interminable intercambio de ventaja en el periodo final, los Mavericks sufrieron con los 2.240 metros de altitud de la capital mexicana en el periodo final; Detroit llegó en mejores condiciones con Cade Cunningham como principal abastecedor, sumó 18 asistencias, el máximo en esta temporada, lo que fue determinante, junto a los enceste de Jalen Duren, en la victoria 122-110.

El juego asistido por 20.383 aficionados fue el número 34 que la NBA realiza en la capital mexicana y el undécimo consecutivo con un lleno en la Arena Ciudad de México. EFE

