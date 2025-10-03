Los políticos italianos expulsados de Israel piden liberar a los activistas de la Flotilla

Roma, 3 oct (EFE).- Los cuatro políticos italianos que viajaron en la Global Sumud Flotilla hasta su interceptación por parte de la Marina israelí antes de llegar a Gaza han regresado este viernes a Roma exigiendo la liberación del resto de activistas aún retenidos.

«Nuestro pensamiento en este momento está dirigido a los italianos y a todos los activistas que están todavía bloqueados allí y también a Gaza», declaró ante los medios en el aeropuerto la eurodiputada del Alianza Verde e Izquierda (AVS), Benedetta Scuderi.

Se trata de una de los cuatro políticos italianos, opositores del Gobierno de Giorgia Meloni, expulsados por Israel por haber viajado en la Global Sumud Flotilla. El resto son el diputado del Partido Demócrata (PD), Arturo Scotto; el senador del Movimiento 5 Estrellas (M5S), Marco Croatti, y la eurodiputada del PD, Annalisa Corrado.

«Estamos bien. Nuestro pensamiento va ahora al resto de activistas para que puedan ser liberados lo antes posible», declaró también Scotto nada más aterrizar en la capital italiana.

Croatti, por su parte, expresó su «gran preocupación» por el resto de italianos «que quedan en el centro de detención».

«Nosotros hemos pasado una noche muy difícil pero ahora tenemos que traerles a todos a casa», instó.

La eurodiputada Scuderi también avanzó la intención de organizar una comparecencia, probablemente mañana, para ilustrar los acontecimientos a raíz de la interceptación de la Flotilla.

Los cuatro políticos, con inmunidad parlamentaria, han sido arropados a su llegada por sus familiares y por representantes de sus formaciones.

En concreto acudieron a Fiumicino la secretaria del PD, Elly Schlein; el senador del M5S, Lorenzo Patuanelli, y el portavoz de AVS, Angelo Bonelli, así como el alcalde romano, Roberto Gualtieri, también del socialdemócrata PD.

Además de estos cuatro parlamentarios, en la Flotilla viajaba otro político, el consejero regional del PD en Lombardía, Paolo Romano.

La Global Sumud Flotilla fue interceptada en la tarde del pasado miércoles por las autoridades israelíes a 80 millas náuticas de la Franja de Gaza, a la que intentaba llegar tras cruzar el Mediterráneo para entregar ayuda humanitaria y romper el bloqueo.

Entre los más de 470 miembros que viajaban en los 43 barcos de la flota, 46 eran activistas italianos, entre los que se incluyen los cuatro parlamentarios y tres periodistas.

Tras la interceptación de la flotilla, las autoridades israelíes trasladaron a su tripulación, con miembros de numerosos países, al puerto de Ashdod y hoy han llevado a 473 a la prisión de Saharonim, en el desierto de Neguez, al sur del país.

El regreso de los políticos a Italia coincide con una jornada de huelga en apoyo a la Flotilla y contra la guerra en Gaza que se ha traducido en manifestaciones y protestas multitudinarias en un centenar de ciudades de todo el país. EFE

