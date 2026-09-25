Los populares europeos presentan una propuesta de debate sobre Ceuta en el C. de Europa

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París, 25 sep (EFE).- El Partido Popular Europeo en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) presentó una propuesta de urgencia para que se debata la cuestión de Ceuta en la sesión de otoño de ese organismo paneuropeo, indicaron este viernes a EFE fuentes del mismo.

«Ceuta atacada: la migración como arma y el fracaso del Gobierno», se titula la propuesta de debate presentada, cuya admisión será estudiada este lunes por el pleno de la APCE.

El pleno podrá admitir o rechazar que se debata y también puede modificar el título y planteamiento de la propuesta, señalaron las fuentes.

En caso de que sea admitida, la propuesta podría ser debatida el mismo martes, agregaron.

Otra propuesta de urgencia fue presentada para estudiar la violencia contra la comunidad LGBTI en Turquía, bajo el título: «Ataques selectivos contra la comunidad LGBTI y sus derechos en Turquía: una señal de alarma más del retroceso democrático». EFE

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