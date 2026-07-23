Los portugueses leen más y los mayores de 65 son los más asiduos

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Lisboa, 23 jul (EFE).- El 72 % de los portugueses asegura leer regularmente y dedica una media de 5,4 horas semanales a los libros, en un contexto de creciente apertura a obras en otras lenguas y en el que los mayores de 65 años han pasado a ser los lectores más intensivos.

Así lo recoge el Barómetro Wook 2026, elaborado por la mayor librería digital de Portugal en colaboración con la Universidad Católica Portuguesa, que constata un incremento de cinco puntos porcentuales en los lectores habituales frente al 67 % registrado en la edición anterior.

El estudio muestra también un aumento en el número de libros leídos: el 54 % de los lectores regulares afirma terminar más de cinco al año, frente al 42 % de 2024, mientras que un 12 % supera los veinte títulos anuales.

La progresión, según el barómetro, se observa en todos los grupos de edad, aunque la lectura frecuente continúa siendo más habitual entre las mujeres y entre las personas mayores de 44 años.

Uno de los principales cambios afecta al formato, ya que la proporción de quienes recurren a la lectura digital ha pasado del 17 % al 28 % en apenas dos años.

Más inglés en las estanterías

Aunque el portugués continúa siendo la lengua predominante, cerca de un tercio de los lectores habituales asegura leer también en inglés, especialmente entre los 25 y los 54 años y entre las personas con mayor nivel educativo.

La preferencia personal es el principal motivo para elegir obras en otros idiomas, seguida de las necesidades profesionales y del interés por practicar una lengua extranjera.

El tiempo medio destinado a los libros aumentó de las 4,8 horas semanales registradas en la anterior edición a 5,4 horas, y más de la mitad de los lectores dedica a esta actividad entre tres y diez horas por semana.

El barómetro identifica asimismo un relevo generacional entre quienes leen más de ocho horas semanales: los mayores de 65 años ocupan ahora el primer lugar, por delante del grupo de entre 25 y 34 años, que encabezaba esta clasificación en la edición anterior.

En la elección de títulos, además del tema y del autor, sigue pesando el entorno cercano. El 39 % de los encuestados cita a los amigos como una de sus principales influencias, mientras que el 27 % señala a sus familiares. EFE

mf/cg