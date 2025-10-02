Los príncipes de Gales, consternados por el «horrible ataque» de la sinagoga de Mánchester

2 minutos

Londres, 2 oct (EFE).- Los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, expresaron su conmoción por el «terrible ataque» que se ha producido este jueves en una sinagoga de Mánchester y que ha dejado dos muertos y al menos tres personas heridas de gravedad.

«Nuestros pensamientos están con las víctimas y las familias del terrible ataque en la sinagoga de Heaton Park», escribieron en un mensaje publicado en la red social X y firmado por Guillermo y Catalina con sus iniciales en inglés (W & C).

Dos ciudadanos murieron y al menos tres están heridos de gravedad después de que un coche arrollara a transeúntes y un hombre fuera apuñalado en el exterior de la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, en Crumpsall, al norte de Mánchester (noroeste de Inglaterra), especialmente concurrida por ser Yom Kippur, la celebración más sagrada del calendario judío.

Por el momento se desconoce la identidad del atacante, que ha muerto por los disparos de la Policía, así como la naturaleza del ataque, pero fuentes policiales indicaron que llevaba «objetos sospechosos en su cuerpo» que todavía investigan los expertos en desactivación de bombas, lo que indicaría un posible atentado terrorista.

Los príncipes de Gales comentaron que «el hecho de que esta tragedia ocurriera en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, la hace aún más impactante».

«Nuestros pensamientos están con toda la comunidad así como con los servicios de emergencia que acudieron a este terrible incidente», añadieron.

Los príncipes de Gales no son los únicos miembros de la familia real británica que han expresado su consternación, ya que también lo hicieron previamente el rey Carlos III y la reina Camila del Reino Unido.

«Mi esposa y yo nos sentimos profundamente conmocionados y entristecidos al enterarnos del terrible atentado en Mánchester, especialmente en un día tan significativo para la comunidad judía», dijo el monarca británico, en alusión a la celebración de Yom Kippur, en un comunicado. EFE

rb/ja/jgb