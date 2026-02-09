Los príncipes de Gales admiten estar «profundamente preocupados» por el escándalo Epstein

Londres, 9 feb (EFE).- Los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, están «profundamente preocupados» por las continuas revelaciones sobre el escándalo del pederasta convicto Jeffrey Epstein, que involucra a Andrew Mountbatten-Windsor, el hermano del rey Carlos III del Reino Unido, informó este lunes el palacio de Kensington.

Esta es la primera vez que se conoce la opinión del príncipe Guillermo, heredero de la corona británica, y su esposa, la princesa de Gales, sobre el alcance del caso Epstein, el millonario que traficó con menores y jóvenes con fines de explotación sexual.

Los vínculos del expríncipe Andrés con Epstein llevaron al monarca británico a retirar el año pasado todos los títulos y honores de su hermano, quien también ha tenido que abandonar su mansión de Royal Lodge, en los terrenos del castillo y fortaleza de Windsor. EFE

