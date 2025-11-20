Los príncipes de Gales conocen al oso Paddington y felicitan su «increíble» actuación

3 minutos

Londres, 20 nov (EFE).- Los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, protagonizaron un entrañable momento con el célebre oso Paddington, a quien estrecharon la mano y felicitaron por su «increíble» actuación en la gala del Royal Variety celebrada anoche en Londres.

«Paddington, ¿quieres estrecharme la mano? Es un placer conocerte», le dijo el primogénito del rey Carlos III al personaje de peluche, encarnado por un actor en un disfraz, que asintió.

«Tu sándwich tiene muy buena pinta», continuó Guillermo, señalando a las rebanadas de mermelada que portaba el oso entre sus manos, según se puede ver en vídeos difundidos por medios británicos como BBC.

El elenco del musical de Paddington, actualmente en escena en el West End londinense, protagonizó una de las actuaciones de la gala de variedades (Royal Variety Performance) este miércoles en el Royal Albert Hall de la capital británica, junto a otros invitados como la cantante británica Jessie J.

Tras la actuación, Guillermo y Catalina mantuvieron un encuentro con el cantante de McFly Tom Fletcher, encargado de la adaptación de las canciones del musical de Paddington, que hizo de portavoz del personaje y aseguró que éste necesitaba guardar «reposo vocal absoluto».

«Entiendo. Ha sido increíble, honestamente, la forma en la que cantaste es totalmente increíble. No sé como lo haces», respondió el príncipe de Gales dirigiéndose al oso animado.

Posteriormente, la princesa Catalina tomó la palabra: «Encantada de conocerte. Qué genial verte. ¿Estás disfrutando de tu sándwich de mermelada?», le dijo a Paddington, que contestó con una leve reverencia y agarrando su tradicional sombrero rojo.

La princesa de Gales aseveró asimismo que sus hijos, los príncipes Jorge, Carlota y Luis, estaban «muy tristes» por haberse perdido la actuación del oso.

No es la primera vez que Paddington conoce a los integrantes de la familia real británica, pues en 2022 protagonizó un ‘sketch’ tomando té con la fallecida reina Isabel II, con motivo de su jubileo de platino.

Además del encuentro con Paddington, la princesa de Gales también compartió un sentido abrazo con Jessie J, que actuó por primera vez en la gala después de someterse a una cirugía por un cáncer de mama.

«De madre a madre que ha atravesado recientemente un cáncer, solo quería darle un abrazo», aseveró después la cantante de ‘Price Tag’ en declaraciones recogidas por medios británicos.

Catalina volvió a estar presente por primera vez en dos años en la gala de variedades del Royal Albert Hall, después de ausentarse el año pasado al estar todavía recuperándose del cáncer -de tipología desconocida- del que fue diagnosticada a principios de 2024.

Con la enfermedad ya «en remisión», la princesa de Gales ha retomado en los últimos meses de manera gradual sus compromisos oficiales y sus apariciones públicas. EFE

