Los príncipes de Gales felicitan la Navidad muy sonrientes en un retrato familiar

2 minutos

Londres, 18 dic (EFE).- Los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina (Kate), felicitaron este jueves la Navidad con la publicación de un nuevo retrato familiar, en el que aparecen muy sonrientes sentados sobre la hierba con sus tres hijos: Jorge, de 12 años; Carlota, de 10; y Luis, de 7.

La imagen, difundida a través de sus redes sociales y que curiosamente no contiene simbología típicamente navideña, va acompañada de este simple mensaje: «Les deseamos a todos una muy Feliz Navidad».

El Palacio de Kensington indicó que la instantánea fue tomada por el fotógrafo profesional Josh Shinner el pasado abril en el condado inglés de Norfolk, donde la familia real tiene su residencia de Sandringham, lo que explica la lustrosa hierba verde y los narcisos amarillos que aparecen de fondo.

Los cinco aparecen vestidos en tonos verdes y caquis, muy típicos del estilo de campo inglés.

Carlota apoya la cabeza en el hombro de su padre, mientras Luis se relaja entre las piernas de Guillermo y Catalina abraza a Jorge, segundo en la línea de sucesión al trono.

La foto parece formar parte de la misma serie utilizada para los retratos de los cumpleaños de Jorge y Luis, el 22 de julio y el 23 de abril, respectivamente.

Se espera que la familia real, como es tradición, pase el día de Navidad en su mansión de Sandringham, donde suelen asistir por la mañana a un servicio religioso en la capilla de la finca, que a menudo es presenciado por vecinos que se acercan a saludar.

Los príncipes de Gales recuperaron este 2025 una cierta normalidad en su vida cotidiana después de experimentar en 2024 un año que Guillermo calificó de «brutal», en el que Catalina y el rey Carlos III se sometieron a un tratamiento por cáncer, que el soberano aún continua.

La princesa anunció el pasado enero que estaba ya en remisión de la enfermedad -aunque nunca se informó del tipo de cáncer que padecía- y, desde entonces, ha retomado gradualmente sus compromisos oficiales, siendo el último la celebración, el pasado 5 de diciembre, de su concierto de villancicos ‘Juntos en Navidad’ en la Abadía de Westminster, en Londres.

Después de mudarse en 2022 del londinense Palacio de Kensington a Windsor (a unos 40 km de la capital) para estar cerca del colegio de los niños, hace unas semanas la familia se volvió a trasladar, en este caso a una residencia más grande, Forest Lodge, también dentro de los terrenos del castillo de Windsor. EFE

