Los príncipes de Mónaco anuncian una visita oficial de dos días a España el 1 y 2 de junio

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París, 22 may (EFE).- Los príncipes Alberto II y Charlène de Mónaco viajarán los próximos 1 y 2 de junio a España, donde se reunirán con los reyes, con motivo del 150 aniversario de la representación diplomática del Principado de Mónaco en España y del décimo aniversario de la creación de la delegación española de la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco.

Según informó este viernes en un comunicado el Palacio de Mónaco, el lunes 1 de junio, el soberano monegasco mantendrá en el Palacio de la Zarzuela una reunión de trabajo con Felipe VI, y ambos jefes de Estado abordarán diversos asuntos de interés común antes de compartir un almuerzo privado.

Posteriormente, Alberto II será recibido en audiencia por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa.

Al término de la jornada, los príncipes de Mónaco visitarán junto a los reyes de España el Real Jardín Botánico de Madrid, que fue fundado en el siglo XVIII durante el reinado de Carlos III, alberga importantes colecciones vegetales y desarrolla labores de conservación de la biodiversidad, investigación científica y sensibilización medioambiental, destacó el Palacio en su comunicado.

Durante la visita, los reyes de España y los príncipes de Mónaco recorrerán también dos exposiciones instaladas en el Pabellón Villanueva, que han sido organizadas por la Embajada de Mónaco en España, abiertas al público entre el 28 de mayo y el 13 de junio.

La primera muestra, titulada ‘Mónaco y España: cinco siglos de historia compartida’, ha sido concebida en colaboración con los Archivos del Palacio de Mónaco y repasará los vínculos históricos, culturales y diplomáticos entre ambos países.

La segunda exposición, correspondiente a la octava edición del Foro de Artistas de Mónaco, pondrá en valor la diversidad y riqueza de la creación artística monegasca.

Impulsado por el Gobierno del principado y organizado por la Dirección de Asuntos Culturales, el evento reunirá a artistas del pequeño país mediterráneo y residentes, tanto profesionales como aficionados.

El martes 2 de junio, el príncipe Alberto II participará en varios actos conmemorativos del décimo aniversario de la delegación española de la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco, institución que además celebra este año su vigésimo aniversario.

La jornada, centrada en la colaboración, la innovación y la formación de nuevas generaciones, incluirá una visita a la IE University, donde el soberano pronunciará un discurso durante la conferencia ‘Leading the Future Through Collaboration: Talent, Innovation and Opportunity’.

De acuerdo con el comunicado oficial, el encuentro busca promover el desarrollo de nuevos talentos y fomentar la innovación como herramienta para impulsar soluciones sostenibles de cara a las futuras generaciones. EFE

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