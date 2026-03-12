The Swiss voice in the world since 1935
Los precios al consumidor en Argentina se aceleran al 33,1 % interanual en febrero

Buenos Aires, 12 mar (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC) en Argentina se situó en febrero pasado en el 33,1 % interanual, su cuarta aceleración consecutiva, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La tasa de inflación interanual registrada en febrero es la más alta desde agosto último, cuando la variación fue del 33,6 %.

En el segundo mes del año los precios al consumidor crecieron el 2,9 % en comparación con enero pasado, mes en el que la tasa de variación mensual también había sido del 2,9 %. EFE

