The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Los precios al consumidor en Argentina se aceleran al 33,1 % interanual en febrero

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Buenos Aires, 12 mar (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC) en Argentina se situó en febrero pasado en el 33,1 % interanual, su cuarta aceleración consecutiva, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La tasa de inflación interanual registrada en febrero es la más alta desde agosto último, cuando la variación fue del 33,6 %.

En el segundo mes del año los precios al consumidor crecieron el 2,9 % en comparación con enero pasado, mes en el que la tasa de variación mensual también había sido del 2,9 %.

La inflación argentina acumuló en el primer bimestre del año un alza del 5,9 %, según el informe del Indec.

De acuerdo al informe, los precios de los bienes tuvieron el mes pasado una variación positiva del 2,3 % en comparación con enero, mientras que los servicios subieron el 4 %, unos datos que ascienden al 28,4 % y el 43,4 %, respectivamente, en la comparación interanual.

Entre las subidas mensuales registradas en febrero destacan las de gastos de vivienda (6,8 %), principalmente por el alza en las tarifas de gas, agua y electricidad.

Los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron el 3,3 % con respecto a enero.

Los precios al consumidor acumularon en 2025 una subida del 31,5 % en Argentina, la menor tasa en ocho años y muy por debajo del alza del 117,8 % de 2024.

Pese a la notable desaceleración el año pasado, la inflación en Argentina está todavía muy lejos del promedio mundial, del 4,2 % en 2025, de acuerdo a las más recientes proyecciones del Fondo Monetario Internacional.

Los más recientes pronósticos privados que recaba mensualmente el Banco Central argentino apuntan a que la inflación acumulada de este año será del 26,1 %, con tasas mensuales del 2,5 % en marzo y del 2,2 % en abril. EFE

nk/pd/nvm

(foto) (video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR