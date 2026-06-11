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Los precios al consumidor en Argentina se aceleran al 33,2 % interanual en mayo

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Buenos Aires, 11 jun (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC) en Argentina se situó en mayo pasado en el 33,2 % interanual, su primera aceleración tras dos meses en declive, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En el quinto mes del año los precios al consumidor crecieron el 2,1 % en comparación con abril pasado, mes en el que la tasa de variación mensual había sido del 2,6 %.

La inflación argentina acumuló en los primeros cinco meses del año un alza del 14,7 %. EFE

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