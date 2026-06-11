The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Los precios al consumidor en Argentina se aceleran al 33,2 % interanual en mayo

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Buenos Aires, 11 jun (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC) en Argentina se situó en mayo pasado en el 33,2 % interanual, su primera aceleración tras dos meses en declive, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En el quinto mes del año los precios al consumidor crecieron el 2,1 % en comparación con abril pasado, mes en el que la tasa de variación mensual había sido del 2,6 %.

La inflación argentina acumuló en los primeros cinco meses del año un alza del 14,7 %.

De acuerdo al informe del Indec, los precios de los bienes tuvieron el mes pasado una variación positiva del 2 % en comparación con abril, mientras que los servicios subieron el 2,5 %, unos datos que ascienden al 28,8 % y el 42,8 %, respectivamente, en la comparación interanual.

Entre las subidas mensuales registradas en mayo destacan las de servicios de comunicación (3,4 %), como consecuencia del aumento en telefonía, y en educación (2,9 %).

Los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron el 0,8 % con respecto a abril.

Los precios al consumidor acumularon en 2025 una subida del 31,5 % en Argentina, la menor tasa en ocho años y muy por debajo del alza del 117,8 % de 2024.

Para este año, el Gobierno de Javier Milei incluyó en el Presupuesto una proyección de inflación del 10,1 % para todo 2026 -nivel que ya fue superado en el primer cuatrimestre-, mientras que el Fondo Monetario Internacional prevé para Argentina un alza anual de precios del 30,4 %.

Los más recientes pronósticos privados que recaba mensualmente el Banco Central argentino apuntan a que la inflación acumulada de este año será del 30,5 %, con tasas mensuales del 2,1 % en junio y del 2 % en julio. EFE

nk/jrh

(foto) (video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR