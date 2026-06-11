Los precios al consumidor en Argentina se aceleran al 33,2 % interanual en mayo

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Buenos Aires, 11 jun (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC) en Argentina se situó en mayo pasado en el 33,2 % interanual, su primera aceleración tras dos meses en declive, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En el quinto mes del año los precios al consumidor crecieron el 2,1 % en comparación con abril pasado, mes en el que la tasa de variación mensual había sido del 2,6 %.

La inflación argentina acumuló en los primeros cinco meses del año un alza del 14,7 %.

De acuerdo al informe del Indec, los precios de los bienes tuvieron el mes pasado una variación positiva del 2 % en comparación con abril, mientras que los servicios subieron el 2,5 %, unos datos que ascienden al 28,8 % y el 42,8 %, respectivamente, en la comparación interanual.

Entre las subidas mensuales registradas en mayo destacan las de servicios de comunicación (3,4 %), como consecuencia del aumento en telefonía, y en educación (2,9 %).

Los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron el 0,8 % con respecto a abril.

Los precios al consumidor acumularon en 2025 una subida del 31,5 % en Argentina, la menor tasa en ocho años y muy por debajo del alza del 117,8 % de 2024.

Para este año, el Gobierno de Javier Milei incluyó en el Presupuesto una proyección de inflación del 10,1 % para todo 2026 -nivel que ya fue superado en el primer cuatrimestre-, mientras que el Fondo Monetario Internacional prevé para Argentina un alza anual de precios del 30,4 %.

Los más recientes pronósticos privados que recaba mensualmente el Banco Central argentino apuntan a que la inflación acumulada de este año será del 30,5 %, con tasas mensuales del 2,1 % en junio y del 2 % en julio. EFE

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