Los precios al consumidor en Argentina se aceleran al 33,5 % interanual en junio

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Buenos Aires, 14 jul (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC) en Argentina se situó en junio pasado en el 33,5 % interanual, con lo que encadenó dos meses en leve aceleración, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En el sexto mes del año los precios al consumidor crecieron el 1,9 % en comparación con mayo pasado, mes en el que la tasa de variación mensual había sido del 2,1 %.

La inflación en Argentina acumuló en el primer semestre del año un alza del 16,8 %.

De acuerdo al informe del Indec, los precios de los bienes tuvieron el mes pasado una variación positiva del 1,4 % en comparación con mayo, mientras que los servicios subieron el 2,9 %, unos datos que ascienden al 29,4 % y el 42,4 %, respectivamente, en la comparación interanual.

Entre las subidas mensuales registradas en junio destacan las del sector de recreación y cultura (4,2 %) como consecuencia de los aumentos en paquetes turísticos, seguida por los gastos de vivienda, agua, electricidad y gas (3,3 %).

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron las de comunicaciones (0,9 %) y prendas de vestir y calzado (0,4 %).

Los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron el 1,3 % con respecto a mayo.

Los precios al consumidor acumularon en 2025 una subida del 31,5 % en Argentina, la menor tasa en ocho años y muy por debajo del alza del 117,8 % de 2024.

Para este año, el Gobierno de Javier Milei incluyó en el Presupuesto una proyección de inflación del 10,1 % para todo 2026, nivel que ya fue superado en el primer cuatrimestre.

Los más recientes pronósticos privados que recaba mensualmente el Banco Central argentino apuntan a que la inflación acumulada de este año será del 30 %, con tasas mensuales del 2 % en julio y del 1,8 % en agosto. EFE

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