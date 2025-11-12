Los precios al consumidor en Argentina se desaceleran al 31,3 % interanual en octubre

Buenos Aires, 12 nov (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC) en Argentina se situó en octubre pasado en el 31,3 % interanual, su décima octava desaceleración consecutiva, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La tasa de inflación interanual registrada en octubre último es la más baja desde julio de 2018, cuando la variación fue del 31,2 %.

En el décimo mes de 2025 los precios al consumidor crecieron el 2,3 % en comparación con septiembre, mes en el que la tasa de variación mensual había sido del 2,1 %. EFE

