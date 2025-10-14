Los precios al consumidor en Argentina se desaceleran al 31,8 % interanual en septiembre

Buenos Aires, 14 oct (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC) en Argentina se situó en septiembre pasado en el 31,8 % interanual, su decimoséptima desaceleración consecutiva, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La tasa de inflación interanual registrada en septiembre último es la más baja desde julio de 2018, cuando la variación fue del 31,2 %.

En el noveno mes de 2025, los precios al consumidor crecieron el 2,1 % en comparación con agosto, mes en el que la tasa de variación mensual había sido del 1,9 %. EFE

