Los precios al consumidor en Argentina se desaceleran al 32,4 % interanual en abril

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Buenos Aires, 14 may (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC) en Argentina se situó en abril pasado en el 32,4 % interanual, su segunda desaceleración consecutiva, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En el cuarto mes del año los precios al consumidor crecieron el 2,6 % en comparación con marzo pasado, mes en el que la tasa de variación mensual había sido del 3,4 %.

La inflación argentina acumuló en el primer cuatrimestre del año un alza del 12,3 %, superando así la proyección del 10,1 % para todo 2026 incluida en la ley de Presupuesto de este año. EFE

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