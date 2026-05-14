Los precios al consumidor en Argentina se desaceleran al 32,4 % interanual en abril

2 minutos

Buenos Aires, 14 may (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC) en Argentina se situó en abril pasado en el 32,4 % interanual, su segunda desaceleración consecutiva, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En el cuarto mes del año los precios al consumidor crecieron el 2,6 % en comparación con marzo pasado, mes en el que la tasa de variación mensual había sido del 3,4 %.

La inflación argentina acumuló en el primer cuatrimestre del año un alza del 12,3 %, superando así la proyección del 10,1 % para todo 2026 incluida en la ley de Presupuesto de este año.

De acuerdo al informe del Indec, los precios de los bienes tuvieron el mes pasado una variación positiva del 2,5 % en comparación con marzo, mientras que los servicios subieron el 2,6 %, unos datos que ascienden al 27,4 % y el 43,1 %, respectivamente, en la comparación interanual.

Entre las subidas mensuales registradas en abril destacan las de transporte (+4,4 %), por efecto del alza de los combustibles, educación (+4,2 %), comunicación (+4,1 %) y servicios de agua, gas y electricidad (+3,5 %).

Los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron el 1,5 % con respecto a marzo.

Los precios al consumidor acumularon en 2025 una subida del 31,5 % en Argentina, la menor tasa en ocho años y muy por debajo del alza del 117,8 % de 2024.

Para este año, el Gobierno de Javier Milei incluyó en el Presupuesto una proyección de inflación del 10,1 % para todo 2026, mientras que el Fondo Monetario Internacional prevé para Argentina un alza anual de precios del 30,4 %.

Los más recientes pronósticos privados que recaba mensualmente el Banco Central argentino apuntan a que la inflación acumulada de este año será del 30,5 %, con tasas mensuales del 2,3 % en mayo y del 2,1 % en junio. EFE

nk/pd/eav

(foto) (video)