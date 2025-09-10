The Swiss voice in the world since 1935

Los precios al consumidor en Argentina se desaceleran al 33,6 % interanual en agosto

Buenos Aires, 10 sep (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC) en Argentina se situó en agosto pasado en el 33,6 % interanual, su decimosexta desaceleración consecutiva, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La tasa de inflación interanual registrada en agosto último es la más baja desde julio de 2018, cuando la variación fue del 31,2 %.

En el octavo mes de 2025, los precios al consumidor crecieron el 1,9 % en comparación con julio, mes en el que también la tasa de variación mensual fue del 1,9 %. EFE

