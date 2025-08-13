Los precios al consumidor en Argentina se desaceleran al 36,6 % interanual en julio
Buenos Aires, 13 ago (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC) en Argentina se situó en julio pasado en el 36,6 % interanual, su decimoquinta desaceleración consecutiva, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
No obstante, en el séptimo mes de 2025 los precios al consumidor crecieron un 1,9 % en comparación con junio, lo que implicó una nueva aceleración con respecto a la tasa mensual del 1,6 % que se había registrado en el mes anterior y a la del 1,5 % de mayo. EFE
