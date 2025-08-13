Los precios al consumidor en Argentina se desaceleran al 36,6 % interanual en julio

2 minutos

Buenos Aires, 13 ago (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC) en Argentina se situó en julio pasado en el 36,6 % interanual, su decimoquinta desaceleración consecutiva, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

No obstante, en el séptimo mes de 2025 los precios al consumidor crecieron un 1,9 % en comparación con junio, lo que implicó una nueva aceleración con respecto a la tasa mensual del 1,6 % que se había registrado en el mes anterior y a la del 1,5 % de mayo.

Tras la súbita devaluación del peso argentino dispuesta por el Gobierno de Javier Milei apenas iniciar su mandato, en diciembre de 2023, y el impacto de sus primeras medidas ultraliberales, la inflación se disparó hasta una tasa mensual del 25,5 % en el último mes de 2023 y una variación interanual del 289,4 % en abril de 2024.

Pero a mediados del año pasado los precios iniciaron una tendencia descendente en Argentina como resultado de un fuerte ajuste fiscal y monetario y un derrumbe del consumo que aplastó la demanda.

En mayo y junio pasado el índice de inflación había logrado moderarse a tasas inferiores al 2 % mensual, algo que no ocurría desde junio de 2020.

Una combinación de factores estacionales, alzas en tarifas reguladas y tensiones cambiarias produjo una mayor aceleración en la tasa mensual de inflación en julio, que, de todos modos, logró mantenerse por debajo del 2 %.

De acuerdo con el informe oficial difundido este miércoles, los precios de los bienes tuvieron el mes pasado una variación positiva del 1,4 % en comparación con junio, mientras que los servicios subieron un 3,1 %, unos datos que ascienden al 27,8 % y el 58,5 %, respectivamente, en la comparación interanual.

Entre las subidas mensuales registradas en julio destacan las de recreación y cultura (4,8 %) y transporte (2,8 %), mientras que las menores variaciones se registraron en bebidas alcohólicas y tabaco (0,6 %) y prendas de vestir y calzado (-0,9 %).

Los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 1,9 % con respecto a junio por los incrementos en verduras, carnes y pan.

Según el informe del Indec, la inflación argentina acumuló en los siete primeros meses del año un alza del 17,3 %.

Los precios al consumidor acumularon en 2024 una subida del 117,8 % en Argentina, por debajo del alza del 211,4 % de 2023.

Los más recientes pronósticos privados que recaba mensualmente el Banco Central argentino apuntan a que la inflación será este año del 27,3 %, con tasas mensuales del 1,7 % en agosto y septiembre. EFE

nk/pd/nvm

(foto) (vídeo)