Los precios al consumidor en China suben por la guerra en Oriente Medio y la presión sobre el crudo

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Los precios al consumidor en China subieron ligeramente en abril por el aumento del costo del crudo a nivel mundial debido a la guerra en Oriente Medio, según mostraron el lunes datos oficiales.

El índice de precios al consumidor (IPC), un indicador clave de la inflación, se situó en el 1,2% en abril, según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

El aumento se debió a «cambios en los precios internacionales del crudo y a la mayor demanda de viajes por vacaciones», según Dong Lijuan, estadística jefe de la ONE.

Los precios del gas doméstico aumentaron un 19,3% interanual, dijo Dong, afectados por las fluctuaciones internacionales de las materias primas.

Además, el feriado de cinco días a comienzos de mayo suele generar más viajes y gastos en las semanas previas. Sin embargo, el IPC del mes pasado se situó todavía muy por debajo del objetivo del 2% fijado por el gobierno para el año.

El índice de precios al productor de abril, que mide la inflación al por mayor, aumentó un 2,8% interanual, frente al 0,5% de marzo.

Superó la previsión de Bloomberg del 1,8% y marcó el ritmo más rápido desde julio de 2022, cuando el IPP subió un 4,2% interanual.

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