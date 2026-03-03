Los precios de la energía se disparan y las bolsas sufren fuertes pérdidas por la guerra en Oriente Medio

Los precios de la energía se dispararon este martes por la guerra en Oriente Medio, que fortaleció al dólar y hundió las bolsas por la preocupación de un brote de inflación.

La guerra en Oriente Medio amenaza a una región crucial para la producción y exportación de hidrocarburos.

El estrecho de Ormuz, cuello de botella por el que transita alrededor del 20% del petróleo y el gas natural licuado (GNL) que se consume a nivel mundial, está cerrado de facto al tráfico: las principales compañías marítimas han suspendido sus travesías ante la subida del valor de las primas de seguro.

El barril de Brent del Mar del Norte superó los 85 dólares por primera vez desde julio de 2024 durante la operativa.

Hacia las 16H30 GMT subía 7,8% a 83,79 dólares por barril. El West Texas Intermediate ganaba 8,1% a 77,00 dólares por barril.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que se extiende por Oriente Medio, avivó los temores a una crisis energética que provoque un brote inflacionario.

«El aumento de los costos energéticos está alimentando las preocupaciones sobre la inflación, lo que hace que algunos descarten la posibilidad de una bajada de las tasas de interés y otros aumenten las posibilidades de una subida, al tiempo que se incrementan las preocupaciones sobre los beneficios debido al aumento de los costos operativos y a una posible desaceleración del gasto de los consumidores», señaló Patrick O’Hare, analista de Briefing.com.

Los principales índices de Wall Street operaban con pérdidas de 1% en la mitad de la jornada y las bolsas europeas sufrieron marcadas caídas.

Londres cayó un 2,8%, Fráncfort 3,44% y París 3,46%. Madrid perdió 4,55% y Milán 3,92%.

«Los mercados europeos se están viendo muy afectados, ya que el impacto inflacionista de la guerra en Irán se está dejando sentir con toda su fuerza», afirmó Joshua Mahony, analista jefe de mercados de Scope Markets.

En Asia, en la Bolsa de Seúl, donde se reanudaban las operaciones tras el lunes festivo, el índice Kospi cerró con una caída del 7,24%.

En Tokio, el índice estrella Nikkei cayó un 3,06% y el índice Hang Seng de Hong Kong cedió un 1,23%.

– Temores a la inflación –

«La pregunta es: ¿vamos a volver a una situación similar a la de 2022, cuando la subida de los precios de la energía desencadenó una ola de inflación masiva que afectó a la economía mundial?», planteó Kathleen Brooks, analista de XTB.

El precio del gas siguió subiendo este martes, con el contrato de futuros del TTF neerlandés, considerado como la referencia del gas natural en el Viejo Continente, subía 20,69% a 53,71 euros. Desde principios de año, subió más de 90%.

Los precios europeos del gas natural se dispararon después de que la compañía energética pública de Catar, QatarEnergy, anunciara la interrupción de su producción de gas natural licuado (GNL) debido a los ataques iraníes contra las instalaciones de dos de sus principales plantas de procesamiento.

Antes, una de las mayores refinerías de Arabia Saudita tuvo que interrumpir algunas de sus operaciones.

Todas las miradas siguen puestas en el estratégico estrecho de Ormuz, que separa Irán de la península arábiga y da acceso al Golfo.

Los temores de los inversionistas sobre la economía europea impulsaron al dólar, que subió 0,74% frente a la moneda única, a 1,1604 dólares por euro.

En cambio, el oro —que tradicionalmente es refugio ante la incertidumbre geopolítica y el riesgo de inflación— bajaba 4,13% a 5.102,16 dólares.

