Los precios de la vivienda nueva caen en China por trigésimo mes consecutivo

2 minutos

Shanghái (China), 15 dic (EFE).- Los precios de la vivienda nueva en China cayeron por trigésimo mes consecutivo en noviembre en el marco de una prolongada crisis inmobiliaria que parece haber vuelto a agravarse en las últimas semanas pese a los múltiples paquetes de medidas anunciadas estos años por las autoridades.

Los precios en setenta ciudades seleccionadas cayeron un 0,39 % con respecto al mes anterior, según cálculos efectuados por EFE con base a las cifras divulgadas hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), que habían reflejado una contracción del 0,45 % en octubre.

De las mencionadas localidades, 59 experimentaron reducciones en el precio de la vivienda nueva frente a las 64 de octubre, mientras que 8 -entre ellas, algunas importantes como Shanghái o Chongqing- registraron repuntes, dato ligeramente superior al del mes anterior (6).

Los cálculos sobre las cifras de la ONE también reflejan una reducción del 0,66 % intermensual en el precio de las viviendas de segunda mano en noviembre, ritmo idéntico al de la lectura anterior.

Tal y como viene marcando estos últimos meses el indicador, la totalidad de las 70 ciudades analizadas por la ONE experimentó descensos en el precio de la vivienda usada en noviembre.

En los últimos años, las autoridades chinas han anunciado numerosas medidas para detener el desplome del mercado inmobiliario, un asunto que preocupa a Pekín por sus implicaciones para la estabilidad social, ya que la vivienda es uno de los principales vehículos de inversión de las familias chinas.

Uno de los grandes causantes de la reciente ralentización de la economía china es precisamente la crisis del sector inmobiliario, cuyo peso sobre el PIB nacional -sumando factores indirectos- se estimaba en torno a un 30 %, según algunos analistas. EFE

vec/lcl/rrt