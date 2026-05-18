Los precios de la vivienda nueva caen en China por trigésimo quinto mes consecutivo

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Pekín, 18 may (EFE).- Los precios de las viviendas nuevas en China cayeron por trigésimo quinto mes consecutivo en abril, en el marco de la prolongada crisis inmobiliaria que vive el país asiático, aunque volvieron a moderar ligeramente su bajada en comparación con el mes anterior, al igual que los inmuebles de segunda mano.

Los precios en 70 ciudades seleccionadas cayeron un 0,19 % con respecto al mes anterior, según cálculos efectuados por EFE con base en las cifras divulgadas este lunes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), que reflejaron una contracción del 0,21 % en marzo.

De las mencionadas localidades, 49 experimentaron reducciones en el precio de la vivienda nueva frente a las 54 de marzo, mientras que catorce, entre ellas, Shanghái (este), Cantón (sureste) o Shenzhen (sureste), registraron repuntes, el mismo número que el mes anterior, y siete no presentaron variaciones intermensuales.

Los cálculos sobre las cifras de la ONE también reflejaron una reducción del 0,23 % intermensual en el precio de las viviendas de segunda mano en abril, ritmo levemente más moderado que en la lectura anterior (-0,24 %).

En los últimos años, las autoridades chinas anunciaron numerosas medidas para detener el desplome del mercado inmobiliario, un asunto que preocupa a Pekín por sus implicaciones para la estabilidad social, ya que la vivienda es uno de los principales vehículos de inversión de las familias chinas.

Uno de los grandes causantes de la reciente ralentización de la economía china es precisamente la crisis del sector inmobiliario, cuyo peso sobre el PIB nacional -sumando factores indirectos- se estimaba en torno a un 30 %, según algunos analistas. EFE

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