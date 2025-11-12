Los precios de los alimentos en Italia aumentaron un 24,9 % desde 2021

Ciudad del Vaticano, 12 nov (EFE).- Los precios de los alimentos en Italia aumentaron un 24,9 % en los últimos cuatro años, desde octubre de 2021 a octubre de 2025, casi 8 puntos porcentuales por encima de la inflación general, que fue del 17,3 % durante el mismo período, según explicó en un informe el Instituto de Estadística italiana (Istat).

En general, el fuerte crecimiento en 2022-2023 «se debió en parte al impacto de las fluctuaciones en los precios de la energía, que afectaron significativamente al sector de los alimentos no procesados, tanto directamente, dado el peso considerable de los insumos energéticos, como indirectamente, al impulsar el alza de precios de importantes productos intermedios, como los fertilizantes».

«En los últimos dos años, el ritmo de crecimiento se ha moderado y, en parte, se ha visto favorecido por la recuperación de los márgenes de beneficio de las empresas agrícolas», añadió el Istat.

Según las estimaciones preliminares, el PIB italiano no creció en el tercer trimestre en comparación con los tres meses anteriores.

Mientras que la tendencia de las exportaciones en los meses de verano, a pesar de una contracción en agosto, fue en general positiva (1,2 % en junio-agosto en comparación con los tres meses anteriores), mientras que las importaciones en el mismo período mostraron una ligera disminución (-0,3%).

El índice de producción industrial en septiembre aumentó un 2,8 % con respecto a agosto, compensando así el fuerte descenso del mes anterior (-2,7 %). EFE

