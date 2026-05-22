Los precios en Japón subieron un 1,4 % en abril marcando el menor aumento en cuatro años

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Tokio, 22 may (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC) de Japón creció un 1,4 % interanual en abril, informó este viernes el Gobierno, por debajo del objetivo del 2 % del Banco de Japón (BoJ) por tercer mes consecutivo y marcando el aumento más lento en cuatro años.

La subida del indicador, que excluye los precios de los alimentos por su alta volatilidad, mostró una desaceleración con respecto al 1,8 % de marzo, según los datos publicados por la Oficina de Estadística del Ministerio del Interior y Comunicaciones.

Los precios de la energía descendieron en abril un 3,9 % interanual, siguiendo a la caída del 5,7 % del pasado marzo, debido a los efectos continuados de la abolición de impuestos a la gasolina y al diésel para mitigar los efectos de la persistente inflación sobre los hogares.

Japón ha implementado subsidios para controlar los precios de la gasolina en torno a los 170 yenes (0,92 euros) por litro, y el Gobierno nipón se está planteando elaborar un presupuesto adicional para el ejercicio fiscal en curso para limitar el impacto del alza de los precios del crudo por el conflicto en Oriente Medio, que según la agencia de noticias local Kyodo podría ascender a 3 billones de yenes (unos 16.237 millones de euros).

La electricidad se redujo un 2,6 % en abril, mientras que el gas se abarató un 3,4 %.

La factura de la cesta de la compra subió un 4,1 % interanual, excluyendo los alimentos frescos, frente al 5,2 % en marzo, entre una moderación del alza de los precios de los cereales (1,2 %).

Entre sectores que experimentaron un abaratamiento más destacado figuran el de la educación y las tasas de escolarización, con caídas del 6,1 % y el 10,6 % respectivamente, cayendo también los gastos relacionados con la educación un 8,3 %.

Los datos recientes de la inflación, junto con un aumento de las exportaciones japonesas del 14,8 % interanual reportado en abril, han llevado a la analista Min Joo Kang, economista sénior para Japón y Corea del Sur del ING, a estimar que es posible que el BoJ suba los tipos de interés de referencia a corto plazo al 1 % en junio. EFE

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