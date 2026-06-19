Los precios en Japón subieron un 1,4 % en mayo

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Tokio, 19 jun (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC) de Japón creció un 1,4 % interanual en mayo, informó este viernes el Gobierno, por debajo del objetivo del 2 % del Banco de Japón (BoJ) por cuarto mes consecutivo gracias al efecto de los subsidios al combustible en medio del conflicto en Oriente Medio.

La subida del indicador, que excluye los precios de los alimentos por su alta volatilidad, es la misma que la registrada en el anterior mes de abril, según los datos publicados por la Oficina de Estadística del Ministerio del Interior y Comunicaciones.

Los precios de la energía continuaron su descenso en mayo con un 2,5 interanual, siguiendo a la caída del 3,9 % de abril y del 5,7 % del pasado marzo, debido a los efectos continuados de la abolición de impuestos a la gasolina y al diésel para mitigar los efectos de la persistente inflación sobre los hogares.

Japón implementó subsidios para controlar los precios de la gasolina en torno a los 170 yenes (0,92 euros) por litro. El Parlamento nipón aprobó además, a principios de junio, un presupuesto adicional de 3,11 billones de yenes (unos 16.700 millones de euros) para hacer frente a la subida de los precios de la energía por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Washington y Teherán firmaron un acuerdo para poner fin a la guerra esta semana, que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz, enclave esencial en la economía mundial y sobre todo para Asia por su relevancia para el transporte del petróleo.

La electricidad se redujo un 2,4 % en abril, mientras que el gas se abarató un 1,7 %.

La factura de la cesta de la compra subió un 3,5 % interanual, excluyendo los alimentos frescos, frente al 4,1 % en marzo, entre una bajada de los precios de los cereales (-0,9 %).

Entre los sectores que experimentaron un abaratamiento más destacado figuran el de la educación y las tasas de escolarización, con caídas del 6,1 % y el 10,7 % respectivamente, cayendo también los gastos relacionados con la educación un 8,4 %.

El Banco de Japón (BoJ) subió el martes al 1 % los tipos de interés de referencia a corto plazo, el nivel más alto en más de tres décadas, continuando sus esfuerzos por controlar los riesgos de la inflación derivados del alza de los precios del petróleo y la debilidad del yen. EFE

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