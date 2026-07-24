Los precios en Japón subieron un 1,6 % en junio

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Tokio, 24 jul (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC) de Japón subió un 1,6 % interanual en junio, informó este viernes el Gobierno, por debajo del objetivo del 2 % del Banco de Japón (BoJ) por quinto mes consecutivo, gracias al efecto de los subsidios a la energía en medio del conflicto en Oriente Medio.

La subida del indicador, que excluye los precios de los alimentos por su alta volatilidad, se produjo tras un incremento del 1,4 % en el mes anterior, según los datos publicados por la oficina de estadística del Ministerio del Interior y Comunicaciones.

Los precios de la energía disminuyeron un 0,1 % interanual en junio, siguiendo a la caída del 2,5 % en mayo y 3,9 % en abril, debido a los efectos continuados de la abolición de impuestos a la gasolina y el diésel para mitigar los efectos de la persistente inflación sobre los hogares.

Japón implementó subsidios para controlar los precios de la gasolina en torno a los 170 yenes (0,92 euros) por litro. Además, el Parlamento nipón aprobó a principios de junio un presupuesto adicional de 3,11 billones de yenes (unos 16.700 millones de euros) para hacer frente a la subida de los precios de la energía por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En este contexto, el gas se abarató un 0,7 %, mientras que la electricidad un 1,7 %.

La factura de la cesta de la compra subió un 3,1 % interanual, excluyendo a los alimentos frescos, frente al 3,5 % de mayo, a pesar de que los precios de los cereales bajaron un 2,5 %.

Entre los sectores que experimentaron un abaratamiento más destacado figuran el de la educación y las tasas de escolarización, con caídas del 6 % y del 10,6 %, respectivamente, cayendo también los gastos derivados de la educación (8,3 %).

Este primer aumento de la inflación en tres meses tiene lugar a medida que el alza en los precios del petróleo por la guerra entre Estados Unidos e Irán comienza a repercutir en el resto de la economía. El conflicto ha afectado a los suministros de energía, en particular de Japón, que importa alrededor del 90 % de su crudo de Oriente Medio.

El mes pasado, el Banco de Japón (BoJ) subió al 1 % los tipos de interés de referencia a corto plazo, el nivel más alto en más de tres décadas, continuando sus esfuerzos por controlar los riesgos de la inflación derivados del alza de los precios del petróleo y la debilidad del yen. EFE

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