The Swiss voice in the world since 1935

Los precios subieron el 3,1 % en Japón durante julio, por encarecimiento de los alimentos

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Tokio, 22 ago (EFE).- El índice de precios al consumo (IPC) de Japón se incrementó el 3,1 % interanual en julio pasado, debido al encarecimiento de los alimentos, en especial de los cereales, y pese a la bajada de precios en el sector energético.

El indicador, que excluye los precios de los alimentos frescos por su alta volatilidad, muestra una desaceleración respecto al aumento del 3,3 % interanual de junio, del 3,7 % de mayo y del 3,5 % de abril, según los datos publicados por la Oficina de Estadística del Ministerio del Interior y Comunicaciones, pero se mantiene por encima de la meta estable del 2 % del Banco de Japón (BoJ).

Los precios de la energía bajaron en dicho mes el 0,2 %, mientras que la electricidad redujo su precio el 0,7 %, uno de los valores de mayor peso en la desaceleración del indicador en julio de 2025. Mientras que el gas se mantuvo sin cambios con respecto al mes precedente.

El precio de la alimentación, al margen de los productos frescos, se encareció un 8,3 %, principalmente por un incremento del 27,4 % en el precio de los cereales, lo que da cuenta del impacto que está teniendo la «crisis del arroz» que atraviesa el país por la especulación.

Por otra parte, los alimentos frescos se encarecieron el 3,3 % y las verduras subieron su precio el 3,7 %.

En lo que respecta a la inflación subyacente, aquella que excluye los alimentos frescos y la energía, esta avanzó el 3,4 % en julio, la misma cifra que en el mes anterior, también por encima del objetivo del banco central japonés. EFE

tko-emg/jrg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
4 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR