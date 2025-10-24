Los precios subieron en Japón un 2,9 % en septiembre

Tokio, 24 oct (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC) de Japón subió un 2,9 % interanual en septiembre, continuando por encima del objetivo del 2 % del Banco de Japón (BoJ) debido al encarecimiento de los alimentos básicos y la energía, informó este viernes el Gobierno nipón.

La subida del indicador, que excluye los precios de los alimentos frescos por su alta volatilidad, muestra una aceleración con respecto del 2,7 % interanual de agosto, según los datos publicados por la Oficina de Estadística del Ministerio del Interior y Comunicaciones.

Al margen de los productos frescos, el precio de la alimentación ascendió un 7,6 % frente al 7 % registrado en agosto, debido al continuado encarecimiento de los cereales. El arroz, alimento básico de la dieta japonesa, ha visto cómo sus costes se duplicaban en el último año, sin que las medidas adoptadas por el Gobierno hayan tenido por el momento un impacto significativo.

Los precios de la energía aumentaron un 2,3 %, mientras que la electricidad subió un 3,2 % y el gas se encareció un 1,9 %.

Estos datos llegan días después de que la conservadora Sanae Takaichi fuera nombrada primera ministra tras recibir la aprobación del Parlamento, y preceden además a la reunión la próxima semana del Banco de Japón (BoJ) sobre política monetaria.

Takaichi se ha mostrado crítica con las subidas de tipos de interés del Banco de Japón (BoJ), que el pasado enero los elevó 0,5 % en la tercera subida en un año poniendo así fin a más de una década de tasas ultrabajas con las que el banco central nipón trató de sacar al país de su largo ciclo deflacionario. EFE

