Los precios subieron en Japón un 3 % en octubre

Tokio, 21 nov (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC) de Japón subió un 3 % interanual en octubre, informó este viernes el Gobierno nipón, continuando por encima del objetivo del 2 % del Banco de Japón (BoJ) y manteniendo la posibilidad de una subida de tipos.

La subida del indicador, que excluye los precios de los alimentos frescos por su alta volatilidad, muestra una nueva aceleración con respecto del 2,9 % interanual de septiembre, según los datos publicados por la Oficina de Estadística del Ministerio del Interior y Comunicaciones.

Al margen de los productos frescos, el precio de la alimentación ascendió un 6,4 % frente al 7,6 % registrado en septiembre, debido al continuado encarecimiento de los cereales, que subieron un 16,8 % interanual.

Los precios de la energía aumentaron un 2,2 %, mientras que la electricidad subió un 3,5 % y el gas se encareció un 0,7 %.

Estos datos llegan después de que el gobernador del BoJ, Kazuo Ueda, insistiera el martes durante su primera reunión con la mandataria japonesa, Sanae Takaichi, en la importancia de lograr una inflación del 2 %.

El banco central japonés subió los tipos de interés por última vez el pasado enero al 0,5 %, la tercera subida en un año que puso fin a más de una década de tasas ultrabajas con las que el banco central nipón trató de sacar al país de su largo ciclo deflacionario.

Pero el ciclo de normalización se ha visto interrumpido mientras el BoJ evalúa más detenidamente el impacto de los aranceles estadounidenses y el rumbo de la política económica del nuevo Gobierno japonés.

Takaichi, conocida por su postura fiscal moderada y defensora de una política monetaria expansiva, se ha mostrado crítica las subidas de tipos que el BoJ emprendió en marzo de 2024. EFE

