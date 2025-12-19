Los precios subieron un 3 % en Japón en noviembre

Tokio, 19 dic (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC) de Japón subió un 3 % interanual en noviembre, informó este viernes el Gobierno nipón, continuando por encima del objetivo del 2 % mientras se espera que el Banco de Japón (BoJ) aumente los tipos de interés en 25 puntos básicos al 0,75 %, el nivel más alto en tres décadas.

La subida del indicador, que excluye los precios de los alimentos frescos por su alta volatilidad, es idéntica a la del mes anterior frente a la tendencia al alza de los últimos meses, con un 2,9 % interanual en septiembre y un 2,7 % en agosto, según los datos publicados por la Oficina de Estadística del Ministerio del Interior y Comunicaciones.

Al margen de los productos frescos, el precio de la alimentación ascendió un 7 % frente al 6,4 % en octubre, debido al continuado encarecimiento de los cereales, que subieron un 15,8 % interanual.

Los precios de la energía aumentaron un 3 %, mientras que la electricidad subió un 4,9 % y el gas se encareció un 0,7 %.

Entre los sectores que experimentaron un abaratamiento figuran el de las frutas y las frutas frescas, cuyos costes se redujeron un 2,7 y un 3,5 % el mes pasado, así como la educación, con una rebaja del 5,6 %.

El índice se mantiene por encima de la meta del BoJ desde abril de 2022, y estos datos llegan el mismo día en que se espera que banco central suba los tipos de interés de referencia a corto plazo del 0,5 % al 0,75 %, el nivel más alto en tres décadas y la primera revisión desde el pasado enero.

El gobernador del BoJ, Kazuo Ueda, afirmó recientemente que aprecia una reducción de la incertidumbre en torno a los aranceles estadounidenses, señales de crecimiento salarial y ganancias corporativas sólidas, lo que supone condiciones propicias para un alza de tipos. EFE

